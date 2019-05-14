İGM ve MHP heyetinden Başkan Özlü'ye ziyaret

Faruk Özlü, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal ve meclis üyeleri ile makamında bir araya geldi.

Başkan Dr. Faruk Özlü ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. İlk olarak MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, MHP Belediye Meclis Üyesi Ayhan Cicu ve Hakan Çetin ile makamında bir araya gelen Başkan Özlü, misafirleri ile gündeme ilişkin sohbet ve istişare etti. Her fırsatta Cumhur İttifakına yakışır şekilde hareket ettiğine dikkat çeken Özlü “MHP Düzce il başkanı ve değerli meclis üyelerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Belediye hizmetlerini istişare dili çerçevesinde yürütmek için bu tür görüşmeler önem taşıyor. Şahsıma gösterdikleri ilgi ve alakadan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim” dedi.

Daha sonra Belediye Encümen Salonunda İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal ve meclis üyeleri ile bir araya gelen Başkan Özlü her üye ile tek tek tokalaşarak İGM Başkanı Günal ile sohbet etti. Gündeme ilişkin fikir alış verişinin yapıldığı toplantıda Başkan Özlü, yeni dönemin her iki kurum için de hayırlara vesile olmasını diledi.