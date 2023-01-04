İHA'ya 30. Kuruluş yıldönümü kutlaması

DÜZCE(İHA) – İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Enver Ören tarafından 1993 yılında kurulan İhlas Haber Ajansı (İHA) 30'uncu kuruluş yıldönümü sebebiyle Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir kutlama mesajı gönderdi.

Vali Cevdet Atay, İHA'nın 30'uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı gönderdi. Vali Atay mesajında, “Çağdaş demokrasilerin vazgeçilmez unsurları kitle iletişim araçlarından olan basın, yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olunması, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması, kamuoyu oluşturulması gibi birçok önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedir.

Basınımızın güzide bir temsilcisi olarak önemli bir hizmeti yerine getiren İhlas Haber Ajansı'nın tüm yönetici ve çalışanlarını, kuruluş yıldönümünüz vesilesi ile tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim” ifadelerinde bulundu.

Sağlık Müdüründen kutlama

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, İhlas Haber Ajandasının yaptığı çalışmalar, sınırları aşan haber ağı ve yerel basın kuruluşlarına büyük katkı sağladığına dikkat çekerek, “Milli değerlere saygılı, ilkeli güvenilir ve objektif habercilik anlayışı ile halkın haber alma hakkını sağlayan, yerel haberlere ağırlık vermesi sebebiyle taşradaki illerin sesini duyuran, ilimizdeki konulara duyarlı olan İhlas Haber Ajansı'nın 30. Yıldönümü kutluyorum. Tüm çalışanlarını tebrik eder, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim” dedi.

Rektör Sözbir'den kutlama mesajı

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'de yayınladığı mesajında “Kamuoyunu bilgilendirerek, insanların aydınlanmasını sağlayan kurumunuzun kuruluş yıldönümünü kutlar, tüm çalışanları tebrik eder başarılı bir yıl geçirmenizi dileriz” dedi.