İhtisaslaşma çalışmaları İspanya'nın Oviedo Üniversitesi'nde tanıtıldı

Züleyhan Baran, Erasmus+ Değişim Programı kapsamında İspanya'nın Oviedo Üniversitesi'nin Gijon kampüsündeki Ticaret, Turizm ve Sosyal Bilimler Fakültesi'ne Düzce Üniversitesi'ni temsilen bir ziyaret gerçekleştirdi.

Öğr. Gör. Dr. Baran'ı Fakülte Dekanı Prof. Dr. Lev Pérez Carcedo ile Dekan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Fakülte Koordinatörü Prof. Dr. Cristina Lopez Duarte karşıladı. Ziyaret esnasında fakültenin sosyal, kültürel ve eğitim donatıları ile akademik çalışmaları hakkında bilgi alan Dr. Baran, ders vermek üzere lisans ve yüksek lisans derslerine konuk öğretim elemanı olarak katılım sağladı.

Ders sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından koordine edilen ve Kalkınma Bakanlığı ile birlikte eşgüdüm halinde yürütülen "Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" temalı proje çalışması kapsamında, Düzce Üniversitesi'nin 5 pilot üniversiten biri olduğu bilgisi ile Çevre ve Sağlık Alanlarında İhtisaslaşma süreci hakkında bilgiler paylaşan Baran, Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü'nün uygulamaları hakkında da bir sunum gerçekleştirdi.

Öğr. Gör. Dr. Züleyhan Baran; sunum sonrası Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş'ın gerçekleştirdiği ve desteklediği çalışmalar kapsamında ürün geliştirme ve Ar-Ge projeleri ile ilgili Asturias'da ekolojik bal üreten aile şirketi Miel La Puela'ya ve Aitor Vega Quesos süt ürünleri tesislerine ziyaret gerçekleştirdi.

Her iki işletmede uygulanan teknolojiler, üretilen ürünler ve paketleme teknolojileri ile ilgili bilgi ve deneyim elde etme fırsatı yakalayan Dr. Baran, Erasmus+ Ders verme etkinliği ile başlayan, sonrasında Düzce'nin ve Düzce Üniversitesi'nin tanıtımı ile devam eden ve en sonunda da yerel olarak üretim yapan ekolojik bal süt ve süt üretim tesislerine gezi ile sonlanan bu ziyaretin paydaş üniversiteler ile ortak çalışabilme ve karşılıklı destekleme ruhu açısından da çok önemli olduğunu vurguladı. Asturias bölgesinde bulunan küçük işletmelerin aile şirketi şeklinde kurulduğunu ve şuan için bölgelerinde ciddi bir üretim alanına sahip olduklarını belirten Dr. Baran, Düzce'nin doğası, toprağı ve bulunduğu konum göz önüne alındığında bu tarz küçük tesislerin Düzce'de kurulabilmesinin yerel ve milli ekonomimiz açısından da önemine dikkat çekti.

Dr. Baran ziyaretin sonunda hem akademik, hem kültürel, hem de bilgi ve birikim paylaşımı açısından çok verimli geçen ziyaret sürecinde destelerinden dolayı Oviedo Üniversitesi Ticaret, Turizm ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dean Prof. Dr. Lev Pérez Carcedo'ya, Dekan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Fakülte Koordinatörü Prof. Dr. Cristina Lopez Duarte'ye, Asturias'da ekolojik bal üreten aile şirketi Miel La Puela'ya, Aitor Vega Quesos süt ürünleri tesislerine ve de özellikle Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a, Düzce Üniversitesi ve Akçakoca Meslek Yüksekokulu Yönetimine teşekkürlerini iletti. Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.