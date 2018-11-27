İhtisaslaşma kapsamında iş birliği yapılabilecek firma görüşmeleri devam ediyor

İhtisaslaşma faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme ve durum değerlendirilmesinde bulunulan toplantıya; Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Öğr. Gör. Selime Semra Candar Erol, Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu ihtisaslaşma ekibinden Doç. Dr. Haydar Göksu, Öğr. Gör. Ahmet Çağlı, Öğr. Gör. Günay Temür, Öğr. Gör. Hakan Öztürk, Öğr. Gör. İbrahim Bilgiç ve Öğr. Gör. İlyas Temel Şafak katıldı.

Toplantıda, Akçakoca'da gıda ürünleri imalatı yapan Yörel Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Yetkilisi Levent Bilgin ile fason üretim, kurutma, ambalajlama ve etiketleme konularında görüşme gerçekleştirildi ve şirketin üretim tesislerine ziyaret yapılması kararlaştırıldı.