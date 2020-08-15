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İhtiyaç sahibi aileye eşya yardımı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler eşya ihtiyacı olan iki ailenin eksikliklerini tamamladı.


Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Düzce'de ihtiyaç sahibi ailelere yönelik çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Salgın nedeni ile evlerinde kalan Düzcelilere yönelik Düzce Belediyesi tarafından başlatılan ‘İkinci El Eşya' kampanyası'na bağışlanan eşyalar Düzce'de iki ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı. Yatak, koltuk takımı, elbise dolabı ve çamaşır makinesi ailelere teslim edilirken, Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince il genelinde ihtiyaç sahibi ailelere eşya yardımlarının aralıksız bir şekilde sürdürüleceği belirtildi.

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