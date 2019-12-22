?htiya? sahipleri D?DER ile ?s?nacak

D?DER, ihtiya? sahiplerine yakacak yard?m? yapt?.

Delta Alfa ?orap Fabrikas? ?al??anlar?n?n kurdu?u sonras?nda di?er fabrikalara da yay?larak D?zce'de iyilik hareketine d?n??en D?DER yapt??? sosyal organizasyonlar?n yan? s?ra ihtiya? sahiplerinin ya?amlar?na dokunan yard?mlar? ile de takdir topluyor. Bu kapsamda so?uk k?? g?nlerini evlerinde s?cak ortamda aileleriyle ge?irmeleri i?in de yard?mlar?na deva ediyor. ?htiya? sahibi ailelere D?DER ?yeleri 25 ton odunu yard?ma ihtiyac? olan ailelere da??tt?. Yap?lan yard?mlarla ilgili olarak konu?an D?DER Ba?kan? ve Delta Alfa ?orap Fabrikas? ???i temsilcisi Sedat M?h?? yapt??? a??klamada; ?D?DER olarak bu so?uk k?? g?nlerinde ihtiya? sahibi ailelerimize ula?maya devam ediyoruz. Derne?imiz taraf?ndan bug?n 25 ton odun ihtiya? sahibi ailelere da??t?lmaya ba?lad?? dedi.