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İhtiyaç sahiplerine gıda kolisi desteği sürüyor

DÜZCE (İHA) – Korona virüs nedeni ile maddi açıdan sıkıntı yaşayanlar için Kaynaşlı Belediyesi tarafından başlatılan gıda kolisi desteği devam ediyor.


Kaynaşlı Belediyesi, Korona virüs nedeni ile maddi açıdan sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahipleri için Ramazan ayı öncesinde iş adamlarına çağrıda bulunarak gıda kolisi bağışı istemişti. İlk etapta 100 ardından 600 koli bağış alan Kaynaşlı Belediyesi'ne bu sefer ilçede faaliyet gösteren esnaflarda destek verdi. 100 gıda kolisi bağışı alan Belediye, 800 aileye gıda kolisi ulaştırdı.

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