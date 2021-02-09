İhtiyaç ve öneriler ele alındı

Dr. Cengiz Tuncer, Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Toptancı Halleri ve sebze-meyve ticareti konulu toplantıya telekonferansla katılım sağladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından toptancı hallerinin yapımı, mevcutların günün şartlarına uygun hale getirilmesine yönelik il belediyelerine yönelik toplantı gerçekleştirdi.

Telekonferans üzerinden gerçekleştirilen ve 19 il belediyesinin katılım sağladığı toplantıya Düzce Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer katılım sağladı. Üç bölümden oluşan toplantı da, belediyelerin görev ve yetkilerine yönelik sunumun yanı sıra yeni hallerin yapımı, mevcut hallerin ise günün şartlarına uygun hale getirilmesine yönelik ihtiyaç ve öneriler ele alındı.