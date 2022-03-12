İki aile arasındaki tartışmada kan aktı, 1'i ağır iki kişi yaralandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışmada kan aktı. Olayda biri ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesi Fandere Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, akraba olduğu öğrenilen iki aile arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı evde kavga çıktı. Kavgada Efe D. pompalı tüfek ile Neşet Ö ve eşi Songül Ö.'yi yaraladı. Silah sesinin duyulması üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde yapılmasının ardından durumu ağır olan Neşet Ö. Akçakoca Devlet Hastanesine, Songül Ö.'de Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Efe D. ise polis ekiplerine teslim olarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Yaralama olayı ile ilgili olarak soruşturma sürüyor.