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İki ayrı kazda 3 kişi yaralandı

Düzce Kent merkezinde 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Düzce'de meydana gelen kazalardan ilki Kalıcı Konutlar bağlantı yolu Yahyalar Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bahçeşehir istikametinden Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan Emre B.'nin kullandığı 34 AD 8124 plakalı otomobil yolun sağ tarafından aynı istikamete ilerleyen Özkan K.'nın kullandığı bisikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yaralandı. Özkan K.'ya 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Diğer kaza ise İstanbul Caddesi Düzce Valiliği kavşağı mevkiinde meydana geldi. Kent merkezinden Atatürk Devlet Hastanesi istikametine gitmekte olan Celal Ç.'nin kullandığı 81 T 1007 plakalı ticari taksi karşı istikametten gelen Erdem Ahmet Ç.'nin kullandığı 81 ABD 252 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Erdem Ahmet Ç. ve motosiklette bulunan eşi Tuba Ç. yaralandılar. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.


Polis iki kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

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