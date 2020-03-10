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İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce’de merkeze bağlı köy’de iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de merkeze bağlı köy'de iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.


Yangın, akşam saatlerinde Düzce merkeze bağlı Düzköy Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Yavuz'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evin ahşap oluşu nedeniyle kısa sürede evi tamamen saran alevleri gören köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen ev tamamen yanarken, Mustafa Yavuz'un şehir merkezine taşınması nedeniyle evin boş olduğu öğrenildi.


Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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