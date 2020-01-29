İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İki otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Akçakoca karayolu Osmanca sapağı mevkiinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı.

Kaza ucuz atlatılırken 2 kişi hafif şekilde yaralandı.


Kaza öğlen saatlerinde Düzce Akçakoca D-655 Karayolu Osmanca Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akaryakıt istasyonundan çıkan otomobile, Akçakoca istikametine gitmekte olan başka bir otomobil çarparak karşı şeride geçti. Kaza ucuz atlatılırken, araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.