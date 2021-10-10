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İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.


Kaza, Akçakoca ilçesine bağlı Alaplı köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 67 ACF 394 plakalı otomobil ile 67 SC 502 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 67 ACF 394 plakalı otomobil orta refüjde ters döndü. Kazada 67 ACF 394 plakalı otomobilde bulunan Fatih Yavuz Ş., Gamze Nur Ş. ve diğer otomobilde bulunan Necmi Ö., Billur E., Hanife Ö. yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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