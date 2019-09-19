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İki otomobilin çarpıştığı kazada sürücü araçta sıkıştı

Düzce’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Aracın içinde sıkışarak feryat eden sürücü ise, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı.


Kaza, akşam saatlerinde D-655 karayolu Borsa İstanbul Endüstri Meslek Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca istikametine gitmekte olan Mustafa E.'nin kullandığı 06 EA 6405 plakalı otomobile arkasından gelen Adem A.'nın kullandığı 81 DK 351 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan Mustafa E.'nin kullandığı otomobil, banketi aşarak yan yola savruldu. Araç içinde sıkışan sürücü Mustafa E.'nin kurtarılması için olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun süre uğraştı. Zaman zaman canı yanan sürücü feryat ederken, kurtarma çalışmalarını çocuklar ve çevredeki vatandaşlar merakla izledi. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan Mustafa E. ile aynı araçta bulunan Rıdvan E. ve çarpan aracın sürücüsü Adem E. ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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