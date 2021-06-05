İki yıldır zam şampiyonu

Havuç iki yıldır mayıs ayında zam şampiyonu oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Bölgesinde Mayıs fiyatı en çok artan ürün yüzde 35,57 ile havuç oldu. Havucu, yüzde 30,07 ile Patates, 14,18 ile şehirlerarası yolcu otobüsü ücreti, yüzde 14,05 ile limon, yüzde 8,78 ile kadın için gömlek oldu.

Fiyatı an düşen ürünler ise şu şekilde sıralarındı; yüzde -54,65 ile sivri biber, yüzde -45,29 ile Çarliston biber, yüzde -34,84 ile taze fasulye, yüzde -29,06 ile domates, yüzde -5,97 ile çocuk ayakkabısı oldu.

Geçen yılda yüzde 40 artış ile yine havuç zam şampiyonu olmuştu.