İklim değişikliği ile ilgili peyzaj mimarlığı stratejilerine dikkat çekildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından hayata geçirilen Konferanslar Serisi'nin 53. sayısında “İklim Değişikliği İle İlgili Peyzaj Mimarlığı Stratejileri ve Geleceğe Bakış” konusu ele alındı.

Dünya Peyzaj Mimarlığı Ayı kapsamında gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Uzun'un üstlendiği programa, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bursa Temsilcisi Necla Yörüklü konuk oldu. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, faydalı bilgiler paylaşacak olan Necla Yörüklü'nün, hem peyzaj mimarı olarak hem de oda yöneticisi olarak büyük emekleri olduğunu ifade ederek katılımları için kendisine teşekkür etti. Ekolojiyi yaşadığımız dünyayı anlamamızı sağlayan çevre alanı olarak tanımlayan davetli konuşmacı Necla Yörüklü, peyzajın ekolojik hizmetler sistemindeki yerini; Denge, Değer Katmanı, Tasarım ve Sürdürülebilirlik başlıkları altında açıklayarak ekolojinin hayatımızdaki rolü ve sunduğu çözümlere değindi. İklim değişiklikleri politikalarının neden gerekli olduğu konusunda da önemli tespitlerde bulunan Yörüklü; peyzaj mimarlığı stratejilerini ise “Tasarım, Sünger Şehir, Dönüşüm, Doğal Kaynaklar, Fırsatlar ve Savunuculuk” konuları üzerinden örneklerle anlatarak, esnek ve dayanıklı şehirler için tasarım ilkelerinden de söz etti. İklim değişikliğinin oluşturduğu tehditlere karşı tek bir stratejinin olmadığına dikkat çeken Yörüklü, karbon nötr geleceğe ulaşmak için güç birliğine ihtiyaç olduğuna işaret ederek katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.