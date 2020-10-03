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İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit, öğrencilerle buluştu

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Gümüşova’da bulunan ilkokulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Gümüşova'da bulunan ilkokulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.


Korona virüs salgını sonrasında okullarda hijyen şartları da arttırıldı. Okullarda alınan önlemler ile ilgili Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'te okullarda tek tek denetim yapıyor. Milli Eğitim Müdür Yiğit son olara Şehit Metin Kucur ve Gümüşova Mehmetçik İlkokulları'nı ziyaret ederek okullarda alınan önlemler hakkında incelemelerde bulundu. Yüz yüze eğitim gören öğrenciler ile sınıflarında bir araya gelerek sohbet eden Müdür Yiğit, okul yöneticilerinden ve sınıf öğretmenlerinde eğitim öğretim faaliyetleri hakkında da bilgi aldı.

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