İl Müdürü şampiyonları ödüllendirdi

Borsa Open Europen Top Judo Tournament müsabakasına Türkiye'yi temsil eden judocular, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde yapılan uluslararası Borsa Open Europen Top Judo Tournament müsabakasında Türkiye'yi temsilen katılan Düzceli judocular 9 madalya ile bugüne kadar alınamayan madalya sayısını ülkemize ve Düzce'ye getirdiler.

Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden sporcular, Judo Antrenörleri Nermin Alayıldız, Ayhan Alayıldız ve Koraycan Kamçı ile birlikte, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret ettiler. İl Müdürü Yazıcı, sporculara hediye takdim etti ve onlarla gurur duyduğunu her zaman destek vereceğini söyledi.