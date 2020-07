İl Müftüsü Can'dan Başkan Şahin'e ziyaret

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Müftüsü Rüstem Can, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'i makamında ziyaret ederek, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Zonguldak'daki görevinden Düzce il Müftülüğüne atanan Rüstem Can, ilçelerdeki çalışmaları denetlemeye devam ediyor. Müftü Rüstem Can son olarak Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'i makamında ziyaret ederek, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Birol Şahin, ilçedeki camilerin düzenli temizliğini üstlendiklerini, yatılı Kur'an Kursu'nun da ihtiyaçlarını karşılayabildikçe yaptıklarını belirtirken, Müftü Can yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Şahin'e teşekkür etti.