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İl pandemi kurulu toplandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de İl Pandemi Kurulu Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığı Düzce Valiliği toplantı salonunda ilgili kurum ve kuruluşların temsilcisi ile yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de İl Pandemi Kurulu Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığı Düzce Valiliği toplantı salonunda ilgili kurum ve kuruluşların temsilcisi ile yapıldı.


Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin görüşüldüğü Düzce İl Pandemi Kurulu, Düzce Valisi Cevdet Atay'ın başkanlığında toplandı. Düzce Vali Yardımcısı Haluk Çakmak, Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Cengiz Tuncer ve Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'ın katıldığı toplantıda salgınla mücadele de daha önceki toplantılarda alınan kararlar görüşüldü.


Alınan kararların uygulanma süreci değerlendirilirken, bundan sonraki süreçte alınması gereken tedbirlerde toplantıda görüşüldü.

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