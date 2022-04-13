İl sağlık müdürü uyardı: “Tütün ve tütün ürünlerinden uzak durun”

Yasin Yılmaz, sağlıklı kalmak, kalp ve damar hastalıkları riskinden uzak durmak için tütün ve tütün ürünlerinden uzak durulması gerektiğini söyledi.

Dr. Yasin Yılmaz, sağlıklı kalmak, kalp ve damar hastalığına yakalanma riskinden uzak durmak için önerilerde Sağlıklı ve dengeli beslemenin kalp, damar hastalıkları için çok önemli olduğunu belirten Yasin Yılmaz, "Düzenli olarak fiziksel aktivite yapın, tütün ve tütün ürünleri kullanmayın" ifadelerini kullandı. Tuz tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz "Kardiyovasküler riskinizi, kan basıncınızı, kan şekerinizi ve kan lipidlerinizi öğrenin. Bunun yanı sıra düzenli doktor kontrollerinizi yaptırın ve Hekiminizin verdiği sağlıklı yaşam önerilerine uyun” dedi.