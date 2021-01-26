İl Spor Merkezleri sporcular için açılmaya devam ediyor

Bütün dünyayı etkisi altına alan krona virüs salgını nedeniyle müsabaka ve turnuvalar iptal edildi. Ancak pandemi sonrası yapılacak olan turnuvalara hazırlanan sporcuların antrenmanları hız kesmiyor. Bu çerçevede Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporculara COVİD-19 pandemisinde de antrenmanlarını aralıksız yapabilmeleri için olanaklarını seferber etti. İl Spor Merkezlerinde mesafe ve temizlik kuralları çerçevesinde antrenman yapan sporculara antrenörler de eşlik ediyor.