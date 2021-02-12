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İlacım çöp değil deva olsun projesi başlıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi tarafından ‘İlacım çöp değil deva olsun’ projesi için çalışmalar başlatıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi tarafından ‘İlacım çöp değil deva olsun' projesi için çalışmalar başlatıldı. Proje kapsamında ilk olarak Düzce Belediyesi ile görüşmeler yapıldı.


Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi Düzce'de çeşitli projeler üreterek farkındalık etkinliklerini sürdürmeye devam ediyor. Daha önce bir çok etkinlik yapan merkez bu sefer ‘İlacım Çöp Değil Deva Olsun' projesi için kolları sıvadı. Paydaş kurumlar hazırlayan gençler, ilk olarak Düzce Belediyesi ile proje hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Projenin hazırlıklarını tüm hızı ile sürdüren gençler, atıl olan ilaçları toplayarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmayı amaçlıyor.

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