İlçe araçlarına terminalde yer gösterildi

Terminalde İlçe ve belde kooperatif araçlarına yer gösterilirken, otobüslerin terminale girmesinin zorunlu olduğu bildirildi.

Şehir dışından gelen vatandaşların ilçelerine gitmekte sıkıntı çektiğine dair şikayetlerin artması üzerine harekete geçen Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe ve Belde Kooperatif araçlarının şehirlerarası otobüs terminaline girmesi için kooperatif başkanları ile bir araya geldi. Daha önce terminale girmekte zorlanan ve kendilerine ait peronları olmayan kooperatif araçlarına belediye tarafından yer gösterildi. Araçlar, Kuyumcuzade Bulvarı başta olmak üzere tüm güzergahlarda uzun süreli duraklama yapmaması konusunda kesin bir şekilde uyarıldı.

“Belediye olarak üzerimize düşeni yapacağız”

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “En fazla şikayet aldığımız bölge olan Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde park edilmesi yasaklanıyor. Zabıta ve İl Trafik Emniyet tarafından bu alanlara park eden otobüsler için cezai işlem uygulanacak. Terminalde bütün köy ve ilçe araçları için durak yerlerini belirledik. Şehir dışından gelen yolcuların da sıkıntıya düşmemesini istiyoruz. Trafik Şube Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğümüz ile birlikte tüm kooperatiflere yönelik denetimlerimizi sıklaştıracağız.

Sizden gelen tüm şikayetler için de buradayız. Üzerimize düşen tüm görevleri yapacağız” denildi.

Öte yandan kooperatif başkanlarına maske-mesafe- temizlik ile yolculara gereken özenin gösterilmesi konusunda da hassasiyet gösterilmesi yönünde uyarılarda bulunuldu.