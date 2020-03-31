ilçe müdürleri ile telekonferansla toplantı

Telekonferansta, Milli Eğitim Müdürü Yiğit, koronovirüs salgını nedeniyle eğitim öğretime verilen arada, uzaktan eğitim konusunda bilgiler paylaşarak, okulla ilgili motivasyonu korumak amacıyla ilçelerde yapılan çalışmalar hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile görüş alış verişinde bulundu.

Yiğit, uzaktan eğitim sürecinde sınıf rehber öğretmenlerinden belirli aralıklarla öğrencileri ve velileri arayarak, onlara gerek eğitim öğretim faaliyetleri hakkında gerekse COVID-19 salgını tedbirleri hakkında rehberlik faaliyetleri gerçekleştirmeleri konusunda destek beklediklerini dile getirdi.

Koronavirüs salgınında hasta sayısının kontrol altına alınmasında önümüzdeki 2 haftanın önemine değinen Murat Yiğit, bu konuda eğitim camiamıza büyük görev düştüğünü, yöneticilerimizden ve öğretmenlerimizden hassasiyet beklediklerini dile getirerek, hali hazırda büyük bir özveriyle öğrencilere ve velilere destek olmaya çalışan öğretmenlere teşekkür etti.