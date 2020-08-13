İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İlçenin dört bir yanında çöp kovaları yerleştirildi

DÜZCE (İHA) – Cumayeri Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde elektrik direklerine çöp kovası yerleştirdi.


Cumayeri'nde temizlik çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. İlçenin dört bir yanında temizlik işleri müdürlüğü ekipleri 7 gün 24 saat esasına uygun olarak temizlik çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde bazı noktalarda çöplerin yoğun olduğunu fark eden ekipler, elektrik direklerine çöp kovaları yerleştirildi. Bu çalışma ile ilçede çöplerin yoğunluğu azalması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.