İlçenin dört bir yanında çöp kovaları yerleştirildi

Cumayeri'nde temizlik çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. İlçenin dört bir yanında temizlik işleri müdürlüğü ekipleri 7 gün 24 saat esasına uygun olarak temizlik çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde bazı noktalarda çöplerin yoğun olduğunu fark eden ekipler, elektrik direklerine çöp kovaları yerleştirildi. Bu çalışma ile ilçede çöplerin yoğunluğu azalması bekleniyor.