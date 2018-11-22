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İlhan Şeşen ve Vedat Sakman öğretmenler için söyledi

DÜZCE(İHA) – Ünlü sanatçı İlhan Şeşen ve Vedat Sakman Düzce Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde öğretmenlere keyifli bir sohbet eşliğinde müzik ziyafeti sundu.


Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İlhan Şeşen ve Vedat Sakman'ın katıldığı konser düzenlendi. Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere öğretmenler yoğun ilgi gösterdi. Sanatçı İlhan Şeşen ve Vedat Sakman'ın şarkılarına sık sık öğretmenlerde eşlik etti. İlhan Şeşen “Bana esmeyi anlat” şarkısını öğretmenlerle birlikte söyledi.


Konser sırasında İlhan Şeşen salondakilere “Çoğunuz öğretmen misiniz?” sorusuna salondan “Evet” cevabı verince espri ile “Biz öğretmenlerden çocukluğumuzdan beri korkarız. Sizinle eğlenmeye geldik. Bize inanın, inanmazsanız da bize ne?” diyerek salondakileri güldürdü.


Konserin yanı sıra keyifli bir sohbetle etkinlik sürdü.

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