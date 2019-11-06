İlk ara tatilde haydi çocuk kulübüne

Çocukların tatili verimli değerlendirmelerini amaçlayan çalışma kapsamında isteyen herkes günübirlik düzenlenen etkinliklere katılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme ile bu yıl ilk kez okullarda ara tatil yapılacak. 18-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak tatilde çocukların eğlenmesi, öğrenmesi ve süreci verimli geçirmesi için Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü de harekete geçti. Okulların açılmasından itibaren çocukların çeşitli alanlarda kendilerini geliştirmelerine yardımcı çalışmalarıyla dikkat çeken kulüpte tatil süresince farklı atölyelerde günübirlik etkinlikler düzenleyecek.

Öğrencilerin ilgi ve becerilerine göre belirlenen atölye çalışmaları her gün 10:00 – 12:30 saatleri arasında Düzce Belediyesi Çocuk Kulübünde yapılacak. Etkinlik çalışmalarının yanı sıra Çocuk Kulübü'nde bulunan sinema salonu da tatil boyunca kapılarını çocuklar için açacak.18-22 Kasım tarihleri arasında her gün saat 13:00'de ücretsiz yapılacak film gösterimine katılmak isteyenler de rezervasyon yaptırabilecek.

Sezon ders saatleri erkene alındı

Çocuk Kulübüne düzenli olarak devam eden öğrencilerin de okul tatili süresince ders saatleri erkene alındı. Çocuk Kulübü etkinlik atölyelerinde kayıtları bulunan öğrencilerin ders saatleri 18-22 Kasım tarihleri arasında bir haftalık düzenleme ile gün içine alındı.