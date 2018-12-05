İlk doğalgaz abonesi Başkan Yiğit oldu

Merkezin açılması ile ilçede ilk doğalgaz abonesi Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit oldu.

Doğalgaz çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Dergaz hizmet merkezi Yığılca'da açıldı. Açılışla birlikte doğalgaz abonelik işlemleri de resmi olarak Yığılca'da başlamış oldu. İlçede ilk doğalgaz aboneliğini almak Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'e nasip oldu.

Başkan Yiğit, bugünü Yığılca'da tarihi bir gün olarak belirleyerek “Bundan kısa bir zaman önce doğalgazın ilçemize verilmesi sebebiyle bir tören yapmıştık. Bugün de burada bulunarak Yığılca'mızın ilk doğalgaz abonesi olmuş olduk. Doğalgaz hizmetinin gelmesiyle ilçemiz adına bir milat olmuş oluyor. Dergaz abone merkezimizin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu güzellikleri yaşamak Yığılca'mızın hakkı diye düşünüyorum. İlçemizin gelişmesi noktasında mega bir proje olduğuna inanıyorum” dedi.