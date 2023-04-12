İlk kez oy kullanacak gençler sahurda buluştu

Dönem Milletvekili Genel Seçiminde ilk defa oy kullanacak gençler, AK Parti'nin sahur sofrasında bir araya geldi.

14 Mayıs'ta ilk defa oy kullanacak gençler ile sahur programında bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç ve Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük, gençlerle sohbet etti, taleplerini dinledi. Seçimlere ilişkin gençlerin akıllarına takılan soruları da cevaplayan Şengüloğlu, gençlerden Türkiye'nin geleceğine yönelik umutlarını ve planlarını da dinledi.

Sahur programını sosyal medya hesabından paylaşan İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, "İl Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük ve İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç ile birlikte ilk defa oy kullanacak genç kardeşlerimizle sahur sofrasında buluştuk. Her şeyimiz gençlerimiz. Onların kararı net" dedi.