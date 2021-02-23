İlk müdahaleyi Sağlık Müdürü yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kiremitocağı Mahallesi'nde otomobil ile motosiklet sürücüsünün karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazazedeye olay yerinde ilk müdahaleyi ise Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz yaptı.

Kaza, Düzce'nin Kiremitocağı Mahallesi Kadırga Sokak üzerinde meydana geldi. Hanife K. idaresindeki 78 AAC 180 plakalı Tofaş marka otomobil karşı istikametten gelen Nedim S. idaresindeki 81 DT 330 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Nedim S. yola savrularak yaralandı. Tesadüfen olay yerinden geçmekte olan Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, aracını durdurarak yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırarak tedavi altına aldılar. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.