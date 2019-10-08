İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İlk oturumda 14 ana madde görüşüldü

Düzce Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında Ekim ayı ilk oturumunu yaptı.

Toplantıda 14 ana maddeden oluşan gündem görüşüldü.


Düzce Belediye Meclisi Ekim ayı ilk oturumu için Merkez Hizmet Binası Meclis Salonunda bir araya geldi. 14 ana maddeden oluşan gündeminde ilk olarak 2020-2024 Stratejik Planı değerlendirildi. Toplantıda 12 adet İmar Planı değişikliği, meclis kararlarına itirazlar, ticaret talepleri, tahsis ve trampa konuları da görüşüldü. Beçi otobüs hatlarında yapılacak ücret düzenlemesi konusu ise toplantıya katılan meclis üyelerinin fikir alış verişinin ardından ilgili komisyona sevk edildi. Öte yandan Şehir içi hat ve Kalıcı Konutlar bölgesi hatlarının işletilmesine ilişkin ihale süresi meclis üyelerinin oyuna sunulurken kurum içinde yapılan düzenlemeler ve norm kadro uygulamaları hakkında da bilgi verildi.


Ayrıca toplantıda Düzce Belediyesi kredilerinin yapılandırılması konusunda Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye yetki verilmesi konusunda oylama yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.