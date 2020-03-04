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İlk toplantı Yığılca'da yapıldı

DÜZCE (İHA) – Derneklere yönelik yapılan ilk toplantı Düzce’nin Yığılca ilçesinde gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Derneklere yönelik yapılan ilk toplantı Düzce'nin Yığılca ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıya Yığılca'da bulunan sivil toplum kuruluşları katılım sağladı.


Düzce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 2020 yılı içerisinde derneklere yönelik eğitimlerin verilmesi konusunda çalışmalar yapıldı. DERBİS Sistemi, Derneklerin Proje yazma konusunda çalışmaları konularının sivil toplum kuruluşlarına aktarılacağı Dernek eğitimlerinin ilki Düzce'nin Yığılca ilçesinde gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime, Yığılca'da aktif şekilde çalışma yürüten sivil toplum kuruluşları katılım sağladı.

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