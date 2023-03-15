İlk yardım eğitimini tamamladılar

Kursu bitirenler sertifikalarını Dr. Yasin Yılmaz'ın elinden aldı.

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Bir çok kişi kursa gelerek hem meslek hem de hobi ediniyorlar. Kursiyerlere Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından ilk yardım farkındalık eğitimi verildi. Kursu başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikaları Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz tarafından takdim edildi.

Dr. Yılmaz, ilk yardım eğitimin çok önemli olduğunu belirterek “Toplumda ilkyardım bilincinin geliştirilmesi, ilkyardım eğitimi almış kişilerin sayısının artırılması ve konuya gereken duyarlılığın gösterilmesi amacıyla başlattığımız ilkyardım farkındalık eğitimlerimize devam edeceğiz” dedi.