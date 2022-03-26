İlkbaharın ortasında şehir beyaza büründü

DÜZCE (İHA) – Düzce'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. İlkbaharın ortasında şehir beyaza bürünürken, lapa lapa kar kentte etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan sağanak yağış uyarısının ardından gece saatlerinde Düzce'de yağmur başladı. Sabah saatlerinde ise sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. İlkbaharın ortalarına girilmesine rağmen lapa lapa yağan kar sebebi ile kent beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar sebebi ile kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaşırken, Düzce Belediyesi Karla Mücadele ekipleri de herhangi bir olumsuzluk olmaması için bölgelerde bekleyişini sürdürüyor. Kış aylarının hala devam ettiğini dile getiren Mücahit Talha Tekin, “Düzce'de bu sene kış uzun sürdü. Şubat ayından sonra İlkbahar aylarında başlayan bir kar yağışına maruz kaldık burada. Büyük ihtimalle yaz geç gelecek. Biz direk montları çıkartıp tişörtlere geçeceğiz” ifadelerini kullandı.