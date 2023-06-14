İlkokul öğrencileri doğayı tanıyorlar

Düzce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu öğrencileri Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'ni ziyaret ederek, yaban hayatını ve doğayı tanıma fırsatı buldular.

Ziyarete yaban hayatına ait hayvanların yer aldığı ve canlı görülmesi ender türlerin bulunduğu Doldurulmuş Hayvan Müzesi ile programlarına başlayan minik öğrenciler, yaban hayatına ait hayvan ve böcek çeşitlerini merakla incelediler. Günlük ortamda göremeyecekleri hayvanları Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nde gören öğrenciler, doğal yaşam hakkında önemli bilgiler edindiler.

Programa laboratuvar ve tarım aletlerinin sergilendiği alan ile devam eden öğrenciler, Düzce'nin yanı sıra çeşitli bölge ve şehirlerden toplanan bitki tür örneklerinin bulunduğu Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi (DUOF) Herbaryum da büyük ilgi gördü. Öğrencilerin meraklı sorularını da yanıtsız bırakmayan Düzce Üniversitesi Öğretim Elamanı Arş. Gör. Tuba Gül Doğan'a teşekkür eden Düzce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu rehber öğretmenleri, öğrencilerle birlikte Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerinin yapmış olduğu maketleri inceleyerek programlarını sonlandırdılar.