İlkokul öğrencileri ormanların faydası anlatıldı

Anaokulundan lise öğrencisine kadar binlerce öğrenciyi misafir ederek, onlara; doğal yaşam, yaban hayvanları, ağaç işleri endüstri mühendisliği, peyzaj mimarlığı gibi konularında bilgiler veren Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Sancaklar İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

“Ormanlar Hayat Bulsun” temalı proje dahilinde Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'ne gelen öğrenciler, Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Tunahan Çınar tarafından; ormanın faydaları ve doğal afetlere etkileri hakkında bilgilendirildi.

Etkinlik sonrası Orman Fakültesi'ni de gezen öğrenciler, fakülte içerisinde yer alan; bitki bakım üniteleri, şehrimize ait endemik bitki türleri, ağaç ürünleri, doldurulmuş hayvan örnekleri gibi çalışmaları inceleyerek coğrafi ve doğal yaşam konusunda bilgi sahibi oldular.