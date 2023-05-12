İlkokul öğrencilerinden sanat günü

Düzce 23 Nisan İlkokulu 3/G sınıfı öğrencileri, Sınıf Öğretmenleri Tijen Serçe rehberliğinde sanat günü etkinliği düzenledi. Biraz bizden, biraz oradan, biraz buradan, ortaya çıkanlar sanat günü etkinliği bir odun parçasına şekil vererek başladı. Öğrenciler, öğretmenleri Tijen Serçe rehberliğinde küçücük elleri ve kocaman yürekleriyle büyük işler başardı. Gerçekleştirilen etkinliğe Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şube Müdürü Ahmet Girgin, Strateji Geliştirme Şube Müdürü Yaşar Bilir, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katılım sağladı.

23 Nisan İlkokulu 3/G sınıfı öğrencileri sanat günü etkinliğinde hazırlamış oldukları dans gösterileri, müzik performansları ve sanat eserleri izleyicilerden tam not aldı.