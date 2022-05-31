İlkokul öğrencilerine spor malzemeleri verildi

DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Temel Eğitimde 10 bin okul projesi çerçevesinde Akçakoca'da ilkokul öğrencilerine spor malzemeleri teslim edildi.

Düzce'de bulunan onlarca okula Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Temel Eğitimde 10 bin okul projesi çerçevesinde eksik olan konular üzerinde desteklemeler devam ediyor. Son olarak Akçakoca Uğurlu İlkokulu'nda öğrencilerin spor konusunda eksikliklerinin teslim edilmesinin ardından okula Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından spor malzemeleri teslim edildi. Uğurlu İlkokulu'nda ki öğrenciler teslim edilen spor malzemeleri ile spor yapabilecek.