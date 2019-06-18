İmar planları vatandaşla birlikte oluşacak

Düzce Belediyesi vatandaş odaklı hizmet anlayışını farklı boyutlara taşımaya başlıyor. Yeni yönetim anlayışı kapsamında Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu da sorumluluğu altındaki konulara ilişkin harekete geçti. Düzce'nin düzenli bir kentleşme planına sahip olması adına imar planlarının düzenine önem veren Kasapoğlu, belediyenin mücavir alanları arasında yer alan Gürcüçiftlik Köyü muhtarı ve köy sakinleri ile görüştü. Muhtarlık binasında yapılan istişare toplantısında Düzce'nin yatay kentleşme konusunda Türkiye'ye bir örnek teşkil edebilme potansiyeli olduğundan söz eden Kasapoğlu köylülere “Gürcüçiftlik sakinleri ile mevcut imar planını gözden geçirdik, bu konuda kendilerinin düşüncesini öğrendik. Karşılıklı fikir alış verişi ile Düzce'nin yeniden inşa edilmesini sağlayacağız. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız yatay şehirleşme anlayışından söz etmiş ve özellikle deprem kuşağı üzerindeki şehirlerde bu anlayışın benimsenmesini istemişti. Bu kapsamda belediyemiz mücavir alanında yer alan her yerde incelemelerimizi yaparken vatandaşlarımızla istişare etmeye önem vereceğiz. Başkanımız Dr. Faruk Özlü bu konuda bizleri özellikle uyardı ve Düzce'yi, Düzce'de yaşayanlarla inşa edeceğimizin altını çizdi. Böyle istişare toplantılarımız belirli aralıklarla devam edecek. Gürcüçiftlikli hemşerilerime misafirperverlikleri için ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.