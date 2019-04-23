İmparatorluklar arası etkileşimde ipekli kumaşlar konferansı

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenen “İmparatorluklar Arası Etkileşimde İpekli Kumaşlar: Osmanlı Devleti ve İran” başlıklı konferans, İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa; Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akkuş, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ali Ertuğrul, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Konferansını vermek üzere kürsüye davet edilen İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suraiya Faroqhi, imparatorluklar arası etkileşimde ipekli kumaşlar hakkında bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. İran'ın Çin'den gelen dizaynlar açısından ve Osmanlı Devletine gelen kumaşlar tarafından çok önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Suraiya Faroqhi, Osmanlıya ipekli kumaşların İran üzerinden geldiğini ifade etti. Diplomatik hediye olarak Safevi kumaşlarının İstanbul'a kadar geldiğini belirten davetli konuşmacı, ipek ticaretinin kimi zaman kesilip yasaklandığını, kimi zaman ise serbest bırakılıp canlandırıldığını söyleyerek bunun nedenleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Konferansın sonunda Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akkuş ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ali Ertuğrul tarafından Prof. Dr. Suraiya Faroqhi'ye teşekkür belgesi ve hediyesi takdim edildi.