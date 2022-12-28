İmza günü izdihamı indirim kuyruklarını aratmadı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen yazar Şermin Yaşar'ın konuk olduğu imza gününde yaşanan yoğunluk, marketlerin ve mağazaların indirim kuyruklarını aratmadı.

Düzce Belediyesi tarafından kültür etkinlikleri çerçevesinde yazar Şermin Yaşar'ın konuk olduğu imza günü düzenlendi. Düzcelilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik için Düzce Belediyesi Millet Kütüphanesi'ne gelen Yaşar'ı çocuk okurları ellerinde çiçeklerle karşıladı. Bir süre çocuklarla sohbet eden Yazar Yaşar, daha sonra kütüphane içinde hazırlanan bölümde okurlarının kitaplarını imzaladı.

Şermin Yaşar'dan imza almak isteyen vatandaşlar, hem hazırlanan masa önünde hem de kütüphanede yoğunluğun oluşmasına sebep oldu. İki katlı kütüphanenin üst katında kitaplarını imzalayan Şermin Yaşar'a ulaşmak isteyen okurlar ise merdivenlerde ve kütüphane içinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kültürel etkinlikleri sürekli yapıyoruz. Geçen yıl Kültür Merkezi'nde vizyon toplantıları yaptık. Ünlü ve tanınmış yazarları, tarihçileri getirdik. Bugün özelikle çocuklar çok mutlu oldu. Edebiyatçı ve yazarımız Şermin Yaşar bize bugün konuk oldu. Millet kütüphanemizde çocuklarımızla, gençlerimizle bir araya gelip imza organizasyonu düzenledik, büyük ilgi gördü. Yoğunluk bitecek gibi görünmüyor. Bizde çok mutlu olduk. Düzce artık kültür şehri olma yolunda hızla ilerliyor. Başkanımız Faruk Özlü'nün önderliğinde Düzce spor şehri, kültür şehri oluyor ve her bakımdan kabuk değiştiriyor" dedi.