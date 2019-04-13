İngilizce öğretiminde güncel yöntemler ve yaklaşımlar tartışıldı

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen "İngilizce Öğretimi Atölye Çalışmaları ve Sunumlar" başlıklı çalıştay, üç gün süresince gerçekleştirilen bilimsel içerikli oturumların ardından sona erdi.

Düzce Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı'na Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında ziyarette bulunan Edinburgh Üniversitesi'nden misafir öğretim üyeleri Dr. Farah Akbar ve Dr. Jite Eferakorho tarafından İngilizce öğretmen adayları, öğretmenler ve öğretim elemanlarına yönelik İngilizce öğretimi atölye çalışmaları ve sunumlar gerçekleştirildi.

İngilizce öğretiminde güncel yöntemler ve yaklaşımların ele alındığı eğitimler, önce Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören İngilizce öğretmen adaylarıyla; daha sonra Düzce Üniversitesi İngilizce öğretim elemanları ve Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerle birlikte gerçekleştirildi.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğrencilerinin katılımıyla başlayan programın ilk oturumunda; eleştirel okur-yazarlık, dil öğretiminde eleştirel okumanın yeri ve nasıl kullanılabileceği gibi konularda alternatif yöntemler sunularak karşılıklı soru-cevap ve tartışmalara yer verildi. Daha sonra öğretmen adaylarına Edinburgh Üniversitesi'nde İngilizce öğretmeni yetiştirme konusunda sunulan lisansüstü programlar, yaklaşımlar, yöntemler ve fırsatlar konusunda bilgiler verildi.

İlk günün öğleden sonra gerçekleştirilen oturumda ise, İngilizce öğretiminde eleştirel düşünme ve yöntemler-ötesi yeni yaklaşım ve teknikler tartışıldı. Var olan klasik yöntemlerin yanı sıra, özellikle bu konuda Edinburgh Üniversitesi bünyesinde uygulanan güncel teknikler öğrenciler ile paylaşıldı. Öğretmen adayı öğrencilerle birlikte beyin fırtınası gerçekleştirilerek ülkemizde ne tür yöntemler denenebileceği üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Programın ikinci gününde ise, İngilizce öğretiminde kullanılan materyallerin değerlendirilmesi ve öğretim dili olarak İngilizce kullanımı üzerine iki oturum gerçekleştirildi. İlk oturumda günümüz teknolojisi yardımıyla öğretmen adaylarının öğrencilerin ilgi, kavrayış ve odaklanmalarına yardımcı olabilecek yeni gelişme ve programlar üzerine tartışmalarda bulunuldu ve bu programlar üzerinden de öğrencilerimize örnek çalışmalar yaptırıldı.

İkinci oturumda ise, IELTS, TOEFL, IBT gibi uluslararası sınavların neler ihtiva ettiği ve anadili İngilizce olan ülkelere eğitim amaçlı gidecek olan öğrencilerin dil becerilerini nasıl ölçtüğü konusunda bilgiler paylaşıldı. Yabancı dil olarak İngilizce öğretimine ek olarak, öğretmen adaylarıyla öğretim dili İngilizce olan başka programların ve derslerin yürütülmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu, neler yapılabileceği, olası avantaj ve dezavantajlar tartışılarak oturum sonlandırıldı.

Programın son gününde ise, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan İngilizce öğretmenlerine yönelik Cumhuriyet Konferans Salonu'nda eğitimler gerçekleştirildi. Üç ana başlık altında toplanan eğitimlere, Düzce'de görev yapan İngilizce öğretmenlerinin tamamına yakını katıldı. Yoğun katılımın sağlandığı eğitimlerde, derslerde uygulanan yöntemler, öğretim esnasında karşılaşılan güçlüklere dair deneyimler, güçlüklere karşı yaklaşımlar ve sorunların çözümüne yönelik öneriler de misafir öğretim üyeleri ve öğretmenlerin aktif katılımıyla ele alındı.