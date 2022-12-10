İnşattan düşen işçi yaralandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kültür Mahallesinde inşaatta çalışan 40 yaşındaki şahıs yaralandı.

Olay, Düzce'nin Kültür Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan inşaatta çalışan Bülent G. bir anlık dengesini kaybederek 3. kattan düştü. Görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar ile bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve ağır yaralanan çalışan Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.