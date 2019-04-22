İş adamları Meslek Yüksekokullerini ziyaret etti

Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ve beraberindeki heyet, Düzce Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek Düzce Meslek Yüksekokulu'na kazandırılan makine, teçhizat ve bilgisayar laboratuvarlarında incelemelerde bulundu.

Dr. Nigar Demircan Çakar ilk olarak Düzce Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yunus Biçen'i ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar, Düzce Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Seymen Çiftçi ve öğretim elemanları ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Erdem Akdemir ve Öğr. Gör. Ömer Faruk Özgür de yer aldı. Doç. Dr. Yunus Biçen, her iki okul müdürlüğüne atanmasından bu zamana kadar geçen sürede yapılanlar ve bundan sonra yapılacak olanlar hakkında Rektör Çakar'a kısa bir bilgi verdi.

Daha sonra Dr. Nigar Demircan Çakar ile birlikte, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Düzce TSO Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, Belediye Meclis Başkanvekili Mesut Sancaklı, Düzce TSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri; Düzce Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti. Heyet, Düzce Meslek Yüksekokulu'nun ortağı olduğu, Düzce TSO tarafından yürütücülüğü yapılan, MARKA tarafından desteklenen makine imalat sanayinde iş birliklerinin geliştirilmesi projesi kapsamında Düzce Meslek Yüksekokulu'na kazandırılan makine, teçhizat ve bilgisayar laboratuvarlarını görmek ve verilen eğitimler hakkında bilgi almak üzere incelemelerde bulundu.

Doç. Dr. Yunus Biçen ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Seymen Çiftçi, laboratuvarların genel durumları ve sanayi beklentileri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Toplantı esnasında, sanayicinin özellikle meslek yüksekokulu öğrencilerine şu an çok ihtiyacı olduğu, mezun durumdaki öğrencilere Düzce sanayisinde iş imkanı bulunduğu, öğrencilerin uygulama veya projelerine destek verecekleri ifade edildi. Düzce Meslek Yüksekokulu adına Düzce'ye çok büyük bir proje ve makine parkuru kazandırıldığı, bunun öğrenciler ve bölge sanayisi adına büyük getiri sağlayacağı, sanayicinin okuldan beklentileri ve okulun sanayiden bekledikleri ile üniversite sanayi iş birliğinin önemi vurgulandı.

Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve beraberindeki heyet, eğitim alan kursiyerleri de ziyaret ederek programlarını tamamladı.