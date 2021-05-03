Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ile Düzce Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu'nun birlikte düzenlediği “İş Dünyasının Yeni Mezunlardan Beklentileri” başlıklı etkinlik, çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Genç Kızılay Topluluğu Başkanı Faruk Cansız yönetiminde ki programda; Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Senem Çolak Yazıcı, katılımcılara iş dünyasının yeni mezunlardan beklentilerini ve bu beklentileri karşılamaya yönelik neler yapılabileceği konusundaki görüşlerini ayrıntılı bir şekilde aktardı.

Senem Çolak Yazıcı; özgeçmişlerin kişinin reklam yüzü olduğunu ve bu yüzden mümkün olduğunca nitelikli bir şekilde oluşturulması gerektiğini söyledi. Katılımcılara programdan sonra bir özgeçmiş hazırlamalarını ve ortaya çıkan eksikliklerini belirlemelerini ileten Yazıcı, bu alandaki niteliklerin geliştirilmesi yönünde tavsiyelerde bulundu. Özgeçmişler de yazılması ve yazılmaması gerekenleri de söyleyerek katılımcılara gerekli konularda uyarılarda bulundu.

İşverenlerin, yeni mezunların deneyiminin olmadığını bildiklerini, ama eğitim-öğretim aşamasında ne kadar aktif olduklarını bilmek istediklerini söyleyen Yazıcı, öğrencilerin eğitim-öğretim aşamasında sertifikalı eğitimler alabileceğini, etkinliklere katılarak bunu belgelendirebileceklerini ya da üniversitede faaliyette bulunan topluluklarda yer alarak kendilerini geliştirebileceklerini sözlerine ekledi. Üniversite hayatı boyunca yapılan stajların çok büyük bir deneyim olduğunu, bu yüzden öğrencinin zorunlu stajı bulunmasa dahi, gönüllü olarak bunu gerçekleştirebileceğini tavsiyelerine ekleyerek, öğrencilerin bu söylenen önerileri dikkate aldıkları takdirde etkili bir özgeçmişe sahip olacaklarını belirtti.

Öğrencilere tarihe karışan meslekler ve geleceğin meslekleriyle ilgili bilgiler de veren Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi, bireyin tarihe karışacak bir mesleğe sahip olması durumunda, başka bir meslek kolunda yetkinlik kazanmak için niteliklerini arttırması gerektiğine vurgu yaptı. Aynı zamanda iş dünyasında bireylerden talep edilen beceriler hakkında katılımcılara da söz hakkı vererek etkili bir sunum gerçekleştirdi.

Bu etkinliklerin öğrenciler için çok faydalı olduğunu söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Senem Çolak Yazıcı, etkinliğin hazırlanmasında Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ile iş birliği yapan Genç Kızılay Topluluğu Başkanı Faruk Cansız'a teşekkür ederek katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.