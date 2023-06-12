İş için zaman yönetimi eğitimi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında performans için iş ve zaman yönetimi eğitimi yapıldı. Oda üyeleri ve firma yöneticilerine Profesyonel Koç Tuğba Karagöz Sever'in sunumuyla verilen eğitimde etkin bir iş yönetimi ile ekip olarak sürdürülebilir olma ve başarıya yansıması. Çalışan motivasyonunun artırılması ile birlikte kurumsal performans artışı. Kişisel farkındalık kazanma ve gelişimi sahiplenme, işleri ve zamanı yönetme becerilerinin gelişmesi, iş hedeflerine daha kolay ve verimli ulaşma gibi hususlar konuları ele alındı.