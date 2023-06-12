İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İş için zaman yönetimi eğitimi

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve firma yöneticilerine Profesyonel Koç Tuğba Karagöz Sever tarafından performans için iş ve zaman yönetimi eğitimi gerçekleştirildi.


Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında performans için iş ve zaman yönetimi eğitimi yapıldı. Oda üyeleri ve firma yöneticilerine Profesyonel Koç Tuğba Karagöz Sever'in sunumuyla verilen eğitimde etkin bir iş yönetimi ile ekip olarak sürdürülebilir olma ve başarıya yansıması. Çalışan motivasyonunun artırılması ile birlikte kurumsal performans artışı. Kişisel farkındalık kazanma ve gelişimi sahiplenme, işleri ve zamanı yönetme becerilerinin gelişmesi, iş hedeflerine daha kolay ve verimli ulaşma gibi hususlar konuları ele alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.