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İşadamlarından Başkan ÖZlü'ye tebrik ziyareti

Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü'ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Başkan Özlü bu kez de makamında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Faruk Özlü, DTSO´nun en yakın çalışma arkadaşlarından biri olduğunun da altını çizerek “Görev de olduğumuz sürece Düzcemizin her köşesine ayrım yapmaksızın hizmet götüreceğiz. Halkımız bize güvendi. Bizler hizmetlerimizi yaparken de kurumlarımız ile hep birlikte çalışmaya özen gösterdik. Bu dönem de bu birlikteliklerimiz sürecek, işbirliği içinde Düzcemize güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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