İşaret dilinin önemine vurgu yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Çilimli Meslek Yüksekokulu'nun düzenlediği “Kısık Sesler” programında 19 dilde İşaret Dili Tercümanı Ahmet Kavak ve İşaret Dili Eğitmeni Büşra Ökten bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe; Çilimli Kaymakamı Onur Şan, Çilimli Meslek Yüksekokul Müdürü Öğr. Üyesi İlkay Erturan, öğretim elemanları, öğrenciler ve davetli misafirler katıldı. Programda, sunumunu yapmak için kürsüye davet edilen İşaret Dili Tercümanı Ahmet Kavak, anne ve babasının işitme engeli olması nedeniyle işaret dili ile tanıştığını ifade etti. Yaşadığı zorluklar karşısında gerçekleştirdiği başarılardan dolayı imkansız diye bir şeyin olmadığına inandığını dile getiren Kavak, kendini işaret dilinde geliştirerek 19 farklı dilde tercüme etme becerisini kazandığını söyledi. Ahmet Kavak, “Sağır ve dilsizler mi engelli yoksa işaret dilini bilmediğimiz için biz mi engelliyiz?” sorusunu sorarak, işaret dilinin öğrenilmesi halinde iletişim kurulduğunu ve dolayısı ile de engeli, bireylerin kendilerinde aramaları gerektiğini vurguladı.

Kavak, konuşmasını yapmak için kürsüye davet ettiği öğrencisi, İşaret Dili Eğitmeni Büşra Ökten ise; işaret dilini öğrenmeden önce heyecanlı olduğunu ve kendisini ifade etmede zorluklar yaşadığını, ancak işaret dilini öğrendiğinde ifade yeteneğinin arttığını ve heyecanını kontrol altına aldığını söyledi. Engellilerin sesi değil yankısı olmak için mücadele ettiklerini vurgulayan Büşra Ökten, işaret dilini her bireyin bilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çeşitli uygulamalarında gösterildiği programda 10. Yıl Marşı katılımcılarla birlikte işaret dili ile söylendi. Program sonunda Çilimli Kaymakamı Onur Şan ve Çilimli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlkay Erturan, yaptıkları başarılı çalışmaları ve sunumları için konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etti.