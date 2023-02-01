İşbirliği içinde olacaklar

Toplantıda bölge odalarının koordineli olarak çalışmasının daha avantajlı olacağı üzerinde duruldu.

Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ocak, Meclis Başkanı Nedim Kaplancan ve yönetim kurulu üyeleri Düzce Ticaret ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ocak, Erdoğan Bıyık ve Tanju Acar'a görevlerinde başarılar dilerken bölge odaları olarak ortak çalışmalar yapmaları gerektiği konuşuldu.

Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, bölge odalarıyla koordineli olarak çalışmanın her oda için avantajlı olacağına işaret ederek bundan sonraki süreçlerde sıkça bir araya gelinmesi gerektiğini ifade etti.

Program karşılıklı hediyelerin verilmesiyle son buldu.